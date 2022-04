POL-PPRP: Fahrradkontrollwoche

Ludwigshafen (ots) - In der Zeit von Dienstag, 19.04.2022, 21:00 Uhr bis zum Mittwoch, 20.04.2022, 08:30 Uhr stahlen Unbekannte in der Bauhausstraße 17 Tauben. Der Schaden liegt bei ca. 1.000 Euro. Wer kann Hinweise zum Verbleib der Tauben geben oder hat verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de . Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

mehr