POL-PPRP: Diebstahl von Tauben

Ludwigshafen (ots) - In der Zeit vom Mittwoch, 06.04.2022, 13:00 Uhr bis zum Mittwoch, 20.04.2022, 17:40 Uhr, brachen Unbekannte in einem Mehrfamilienhaus in der Saarlandstraße mehrere Kellerabteile auf. Nach bisherigem Stand wurde ein Ventilator entwendet, die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de . Eine gute Sicherung Ihres ...

