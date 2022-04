POL-PPRP: Raub durch Jugendlichen

Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstag, den 21.04.2022, versuchte kurz nach 14:00 Uhr ein angeblicher Officer des Justizministeriums an die persönlichen Daten eines 30-Jährigen zu gelangen. Der Geschädigte erkannte den Betrugsversuch und legte auf. Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen: - Geben Sie keine persönlichen Daten am Telefon Unbekannten gegenüber an! - Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu ...

