Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Kellerbrand in der Verdener Straße

Bremerhaven (ots)

Der Feuerwehr und Rettungsleitstelle wurde um 01:30 Uhr ein Kellerbrand in der Verdener Straße in Geestemünde gemeldet. Bei dem Gebäude handelte es sich um ein Mehrfamilienhaus mit fünf Vollgeschossen und 15 dort gemeldeten Personen. Die ersteintreffende Polizei traf auf den meldenden Mieter der Erdgeschosswohnung. Dieser war durch den Brandgeruch aufmerksam geworden und hatte das Wohngebäude verlassen. Weitere Personen hatten sich bereits an den Fenstern zur Straße hin bemerkbar gemacht. Die Polizei ordnete diesen an, bis zum Eintreffen der Feuerwehr in deren Wohnungen zu verbleiben und sich weiterhin im Bereich der Fenster aufzuhalten. Beim Eintreffen der Feuerwehr Bremerhaven war der Treppenraum stark verraucht und deshalb wurde mit einem Belüftungsgerät Frischluft hinzugeführt. Ein Trupp unter Atemschutz bekämpfte das Feuer im Keller und ein weiterer Trupp unter Atemschutz kontrollierte den Treppenraum. Die in den Wohnungen verbliebenen Personen wurden durch die Feuerwehr von der Drehleiter aus betreut. Brandrauch war nicht in deren Wohnungen eingedrungen. Um 02:30 Uhr konnte schließlich "Feuer aus" gemeldet werden. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand, sodass der ebenfalls alarmierte Rettungsdienst die Einsatzstelle verlassen konnte. Nachdem auch der Keller rauchfrei war, kontrollierte die nachgeforderte Stadtwerke die Hausanschlüsse. Der Hausanschluss Strom war durch die starke Wärmentwicklung betroffen und musste somit vom Netz getrennt werden. Alle dort Wohnenden wollten auch unter diesen Umständen in den Wohnungen verbleiben. Insgesamt war die Feuerwehr Bremerhaven mit 20 Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr und sechs Kameraden der Freiwillige Feuerwehr Wulsdorf vor Ort. Über die Schadenhöhe und Brandursache konnte die Feuerwehr keine Angaben machen. Die Brandursachenermittlung der Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell