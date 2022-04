Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unfallgeschehen im Wangerland - Zeugen zur weiteren Aufklärung gesucht!

Wangerland (ots)

Bereits am Sonntag, 27.03.2022, gegen 18:30 Uhr, kam es in der Bäderstraße im Wangerland zu einem Verkehrsunfall, für dessen weitere Klärung nun dringend Zeugen gesucht werden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Geschädigte mit seinem Pkw die Bäderstraße in Fahrtrichtung Am Tiefen Fahrwasser. Um in einer Kurve nicht mit einem entgegenkommenden Pkw zu kollidieren, wich der Geschädigte mit seinem Pkw auf die Berme aus, wodurch sein Pkw beschädigt wurde. Das entgegenkommende Fahrzeug setzte seine Fahrt unvermittelt fort. Dieses soll mit zwei Frauen besetzt gewesen sein. Um den Sachverhalt zu klären, bittet die Polizei Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere jedoch die beiden Frauen, sich unter 04463-269 bei der Polizeistation Wangerland oder unter 04461-92110 bei der Polizei in Jever zu melden.

