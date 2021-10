Bundespolizeidirektion München: Laute Musik und Telefonat führen zu Kopfnuss - Bundespolizei sucht Unbekannten

Bundespolizeidirektion München

München/Poing

Am Mittwochmittag (13. Oktober) attackierte ein Unbekannter einen 16-Jährigen, der in der S-Bahn (S2) laut Musik hörte und telefonierte, vor dem Haltepunkt Poing mit einem Kopfstoß und verletzte ihn leicht. Die Bundespolizei sucht Zeugen.

Kurz nach 12 Uhr geriet ein 16-jähriger Türke mit einem Unbekannten in der S2 stadtauswärts Richtung Erding in eine verbale Streitigkeit. Ursache war zunächst zu laute Musik des 16-Jährigen aus Markt Schwaben. Der Unbekannte soll den Jugendlichen wegen zu lauter Musik angesprochen haben. Als der 16-Jährige die Ansprache ignorierte, anschließend laut telefonierte, sei der Unbekannte unvermittelt auf ihn zu, versetzte ihm eine Kopfnuss und schlug ihm mehrmals mit der Faust ins Gesicht. Anschließend verließ der Unbekannte die S-Bahn am Haltepunkt Poing.

Der 16-Jährige klagte über leichte Schmerzen im Gesicht, lehnte eine ärztliche Untersuchung aber ab. Gegen den Unbekannten wird wegen Körperverletzung ermittelt.

Die Bundespolizei bittet Reisende, die sich in der S-Bahn befunden haben und sachdienliche Hinweise zur Tat, deren Umstände bzw. zum Unbekannten geben können, sich unter der Rufnummer 089/515550-1111 bei der Bundespolizeiinspektion München zu melden.

