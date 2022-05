POL-HS: Einbruch in Schule

Übach-Palenberg-Marienberg (ots) - Aus dem Gebäude eines ehemaligen Kindergartens in der Hügelstraße entwendeten Diebe zwischen Anfang Februar und Mitte Mai diesen Jahres aus dem Kellerbereich Kupferkabel und -rohre. Außerdem zerstörten sie Türen, Fenster und Zwischenwände. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, diese dauern zurzeit noch an. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle ...

