Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zahlreiche Scheiben von Schulturnhalle in Oberzwehren durch Steinwürfe beschädigt: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Oberzwehren: Unbekannte haben im Laufe der Woche vermutlich durch Steinwürfe zahlreiche Scheiben an der Fensterfront einer Schulturnhalle in der Brückenhofstraße beschädigt. Der Hausmeister der Willy-Brandt-Schule hatte am gestrigen Donnerstagmorgen die Polizei gerufen, nachdem er die Schäden entdeckt hatte. Wie die eingesetzte Streife des Polizeireviers Süd-West berichtet, waren an der Fensterfront an insgesamt elf Stellen Scheiben beschädigt worden. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 8.000 Euro. Die Tatzeit lässt sich auf den Zeitraum zwischen Dienstag, 13:00 Uhr, und dem Donnerstagmorgen, 09:30 Uhr, eingrenzen. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor. Die weiteren Ermittlungen werden bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die den Ermittlern Hinweise zu den Verursachern der Sachbeschädigungen geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Polizei in Kassel.

