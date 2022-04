Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Polizei Fritzlar: Brand in Fahrzeuggarage einer Rettungswache

Kassel (ots)

Am Donnerstag, 28. April 2022, gg. 20:33 Uhr, wurde durch eine zufällig vorbeifahrende im Einsatz befindliche Rettungswagenbesatzung Rauchentwicklung in dem verschlossenen Fahrzeuggaragenkomplex der Rettungswache festgestellt und die Feuerwehr verständigt. Bei Eintreffen der Fritzlarer Feuerwehr stand die Fahrerkabine eines der in der Halle abgestellten Rettungswagens in Vollbrand. Der Brand konnte durch die alarmierten Feuerwehren aus Fritzlar, Geismar und Werkel unter Kontrolle gebracht und ein Übergreifen auf angrenzende Gebäudeteile verhindert werden. Nach ersten Ermittlungen durch die Kriminalpolizei Homberg/Efze wird von einem technischen Defekt als Brandursache ausgegangen. Personen kamen durch den Brand nicht zu Schaden. Durch den Brand wurde ein Rettungswagen komplett zerstört und weitere Krankentransportwagen sowie technisches Gerät beschädigt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich nach erster vorläufiger Einschätzung auf ca. 300.000 Euro.

