POL-KS: 34-Jähriger bedroht und beleidigt Polizisten rassistisch nach Festnahme wegen räuberischen Ladendiebstahls

Kassel (ots) - Kassel-Bettenhausen: Das Polizeirevier Ost bietet am Mittwoch, dem 4. Mai 2022, zwischen 10 und 18 Uhr, eine Fahrradcodierung auf dem Parkplatz des Reviers in der Leipziger Straße 242 an. Dabei wird eine individuelle Nummer in den Rahmen des Rades eingraviert. Im Falle des Diebstahls gibt der Code der Polizei Hinweise auf den rechtmäßigen Eigentümer. ...

