Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Fahrzeuge beschädigt

Baden-Baden (ots)

Mehrere Autos und ein Motorrad wurden am Sonntagmorgen in der Zeit von 3:30 Uhr und 4:30 Uhr in der Balzenbergstraße und Herrmannstraße von einem bislang unbekannten Täter beschädigt. Mutmaßlich hat sich der Tatverdächtige bei seinem Treiben verletzt, da an einem Auto Blutspuren von den Polizeibeamten gesichert werden konnten. Zum Tatverdächtigen ist lediglich bekannt, dass er ein helles Oberteil getragen haben soll. Insgesamt entstand an den Fahrzeugen ein Schaden von mindestens 5.000 Euro. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer, 07221 680-0. /ag

