Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ betrunkener Heranwachsender kollidiert mit mehreren Pkw - 1,89 Promille ++ Diebstahl aus Pkw - Täter verliert eigenes Handy und Geldbörse - Polizei ermittelt ++ Geldbörse aus Einkaufswagen ...

Lüneburg (ots)

Presse - 27.08.2021 ++

Lüneburg

Dahlenburg - betrunkener Heranwachsender kollidiert mit mehreren Pkw - 1,89 Promille

Einen Sachschaden von gut 26.000 Euro verursachte ein betrunkener 20 Jahre alter Fahrer eines Pkw Renault in den Nachtstunden zum 27.08.21. Der Mann aus der Region war gegen 01:20 Uhr mit seinem Pkw in der Lüneburger Landstraße mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw kollidiert. Danach kam der Renault links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Mauer. Der junge Mann setzte seine Fahrt fort und touchierte drei weitere geparkte Pkw der Marken VW, VW und BMW. Die Fahrt endete dann frontal vor einem Baum. Der 20-Jährige, bei dem in der Folge ein Alkoholwert von 1,89 Promille festgestellt wurde, erlitt schwerere Verletzungen. Ihn erwarten Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und Verkehrsunfallflucht.

Dahlenburg - Diebstahl aus Pkw - Täter verliert eigenes Handy und Geldbörse - Polizei ermittelt

Nach einem Diebstahl aus einem An der Neetze abgestellten Pkw VW Polo in der Nacht zum 27.08.21 ermittelt die Polizei und hatte auch schon kurz nach der Tat ein "heiße Spur". Gegen Mitternacht hatte ein Unbekannter mehrere Gegenstände aus dem unverschlossenem VW mitgenommen. Dabei wurde er durch einen Anwohner gesehen und ergriff die Flucht, bei der er aufgrund der Hektik das Diebesgut aus dem Pkw sowie sein eigenes Handy, seine Geldbörse und zwei Pkw-Schlüssel verlor. Erste Fahndungsmaßnahmen in der Nacht nach dem Täter verliefen ohne Erfolg. Anhand der Geldbörse konnte der Dieb jedoch als ein 26 Jahre alter polnischer Staatsbürger, der nicht aus der Region stammt, identifiziert werden.

Im Verlauf des 27.08.21 meldeten Anwohner den vermeintlichen Täter sowie eine weitere Person im Umfeld des Tatortes in Dahlenburg, so dass alarmierte Polizeibeamte den 26-Jährigen sowie einen angeblichen Arbeitskollegen antreffen konnten. Der 26-Jährige gab sinngemäß an, dass er angeblich am gestrigen Tag eine Panne mit seinem Pkw gehabt hätte und dabei u.a. seine Geldbörse verloren habe. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls gegen den Mann.

Lüneburg - Geldbörse aus Einkaufswagen gestohlen

Die Geldbörse einer 71-Jährigen erbeuteten Unbekannte in den Mittagsstunden des 26.08.21 im Umfeld eines Einkaufsmarktes in der Harvey-Benjamin-Fuller-Straße. Im Markt stahlen dabei Unbekannte gegen 12:15 Uhr aus der im Einkaufswagen befindlichen Handtasche der Frau die Geldbörse. Die Polizei ermittelt und rät: "Seien Sie schlauer als der Klauer!" ... und tragen Sie Ihre Wertsache auch beim Einkauf (am Besten in verschlossenen Innentaschen) direkt am Körper. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - weitere Einbrüche in Gartenlauben

Zu insgesamt drei weiteren Einbrüchen in Gartenlauben im Kleingartenverein Teichkoppel, Meisterweg, kam es in der Nacht zum 26.08.21. Dabei schlugen die Täter u.a. Fenster ein und erbeuteten u.a. eine Wildtierkamera, Taschenlampe und leere Weinflaschen. Es entstand ein Sachschaden von gut 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Neetze/Mechtersen - Zigarettenautomaten aufgebrochen

Einen im Rosenthaler Weg in Neetze installierten Zigarettenautomaten versuchten Unbekannte in der Nacht zum 26.08.21 aufzubrechen. Dabei wurden gegen 04.10 Uhr mehrere Täter beobachtet, die dann die Flucht ergriffen. Vermutlich im Verlauf des 26.08.21 brachen dann Im Krichfelde in Mechtersen einen dortigen Zigarettenautomaten auf und erbeuteten hier Münzgeld sowie Zigaretten. Hier entstand am Automaten erheblicher Sachschaden in Höhe von gut 5.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Schnega - Wohnmobil VW T4 California von Grundstück gestohlen

Ein gebrauchtes Wohnmobil VW T4 California stahlen Unbekannte im Zeitraum vom 22. bis 26.08.21 von einem frei zugänglichen Grundstück in der Straße Gledeberg. Das Fahrzeug mit dem Kfz-Kennzeichen NU-MG 1983 befand sich unter einem Schleppdach im Bereich eines Ferienhauses. Es entstand ein Schaden von gut 2.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Samtgemeinde Elbtalaue/Dannenberg - Ermittler "heben" professionelle Indoor-Plantage aus ++ Pflanzen, Haschisch und Kokain sichergestellt ++ Ermittlungen dauern an ++

Eine professionelle Indoorplantage sowie nicht geringe Mengen Haschisch und Kokain konnten Drogen-Ermittler des Lüchower Kriminalermittlungsdienstes bereits Anfang der Woche in der Samtgemeinde Elbtalaue sicherstellen. Die Ermittler durchsuchten in Zusammenarbeit mit Beamten der Polizeistation Dannenberg mit Beschluss des Amtsgerichts Lüneburg im Verlauf des 24.08.21 das Einfamilienhaus eines 51-Jährigen aus der Samtgemeinde Elbtalaue. Im Gebäude wurden in verschiedenen Stockwerken eine in Betrieb befindliche sog. Indoor-Plantage mit verschiedenen Cannabispflanzen sowie weitere Aufzuchtbereiche aufgefunden. Dort befanden sich in separat eingerichteten Aufzuchträumen mehrere Dutzend Cannabispflanzen. Parallel wurden auf dem Grundstück weitere größere Cannabispflanzen und Setzlinge festgestellt. Die Durchsuchung führte weiterhin zum Auffinden von mehreren in Kunststoff verpackten Platten Haschisch, Kokain sowie weiterem Equipment. Die Polizei stellten die Pflanzen, Betäubungsmittel, Equipment und weitere Datenträger sicher.

Der 51 Jahre alte Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen, jedoch noch Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Lüneburg nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen aufgrund fehlender Haftgründe vorerst nach Hause entlassen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

++ Bilder der Indoor-Plantage unter www.polizeipresse.de ++

Uelzen

Oetzen/Uelzen - Update: Haftbefehl wegen versuchtem Mordes erlassen - mit Messer zugestochen - Mann schwer verletzt

Nach dem Messerangriff in den Nachtstunden zum 26.08.21 in einem Wohngebäude in Oetzen (LK Uelzen) konnten die Ermittler des Polizeikommissariates Uelzen noch am gestrigen Tage einen Antrag auf Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Lüneburg gegen den Täter erwirken. Der Haftrichter beim Amtsgericht Uelzen erließ Untersuchungshaftbefehl wegen versuchtem Mordes gegen den 31-Jährigen.

Hintergrund:

Mit einem Küchenmesser stach ein 31-Jähriger in den Nachtstunden zum 26.08.21 einem 32-Jährigen in einem Wohnhaus in Oetzen mehrfach in die Schulter. Der Mann hatte gegen 03:45 Uhr an der Haustür seiner Ex-Partnerin geklingelt und hatte das Wohngebäude betreten. In der Folge kam es zu einem Streitgespräch mit der Ex-Partnerin. Unvermittelt griff der Täter dann mit dem Messer einen weiteren anwesenden 32-Jährigen an und verletzte diesen. Im Anschluss ergriff der Täter die Flucht. Polizei und Rettungsdienst waren im Einsatz. Der 32-Jährige wurde aufgrund der Stichverletzungen ins Klinikum nach Uelzen gebracht und dort stationär aufgenommen. Es besteht keine Lebensgefahr. Im Rahmen der Fahndung konnte der 31-Jährige, der bereits in Vergangenheit polizeilich in Erscheinung getreten war, in Uelzen vorläufig festgenommen werden.

Uelzen - Geldbörse gestohlen

Die Geldbörse einer 67-Jährigen erbeuteten Unbekannte in den Nachmittagsstunden des 26.08.21 im Umfeld eines Einkaufsmarktes in der Bernhard-Nigebur-Straße. Vermutlich im Markt stahlen dabei Unbekannte zwischen 14:15 und 14:30 Uhr aus der Handtasche der Frau die Geldbörse. Die Börse wurde mit Inhalt, jedoch ohne Bargeld im Umfeld des Marktes kurze Zeit später wieder aufgefunden.

Die Polizei ermittelt und rät: "Seien Sie schlauer als der Klauer!" ... und tragen Sie Ihre Wertsache auch beim Einkauf (am Besten in verschlossenen Innentaschen) direkt am Körper. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell