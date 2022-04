Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Vier Verletzte bei Unfällen zwischen Fahrrädern und Autos

Kassel (ots)

Niestetal und Kassel:

Am heutigen Donnerstagmorgen ereigneten sich in Niestetal und Kassel unabhängig voneinander vier Unfälle, bei denen Fahrräder mit Autos kollidierten. Alle vier Fahrradfahrer wurden verletzt und vorsorglich von Rettungswagen in Kasseler Krankenhäuser gebracht. Sie hatten nach bisherigen Erkenntnissen aber keine schwereren Verletzungen erlitten.

Gegen 5:45 Uhr war es zunächst zu einem Unfall in Oberzwehren gekommen. Ein 34-Jähriger aus Kassel wollte mit seinem Skoda von der Rengershäuser Straße nach rechts in die Altenbaunaer Straße einbiegen. Hierbei achtete er nicht auf den von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten 41-jährigen Fahrradfahrer, der auf dem dortigen Radfahrstreifen unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Radfahrer aus Kassel leichte Verletzungen erlitt. Etwa zeitgleich ereignete sich ein Unfall in Niestetal. Dort war ein 56-jähriger Autofahrer aus Kaufungen auf der Bettenhäuser Straße in Richtung Osterholzstraße unterwegs. An der Einmündung zur Straße "Am Wackelstein" missachtete er die Vorfahrt des von rechts kommenden 41-jährigen Mountainbike-Fahrers aus Niestetal und erfasste ihn mit seinem VW. Auch bei einem Unfall um 6:45 Uhr in Kirchditmold war nach derzeitigem Ermittlungsstand die Missachtung der Vorfahrtsregel "rechts vor links" ursächlich. Ein 62-Jähriger aus Kassel war am Steuer eines VW auf der Straße "Finkenloh" unterwegs und hatte nicht auf den von rechts kommenden Radfahrer geachtet, der auf der Hohnemannstraße in Richtung Zentgrafenstraße fuhr. Der 48-Jährigen aus Kassel wurde von dem Pkw erfasst und kam zu Fall. Ein weiterer Unfall ereignete sich um 9:30 Uhr in der Querallee in Kassel. Dort wollte ein 47-jähriger VW-Fahrer aus einer Hofeinfahrt auf die Straße fahren und kollidierte mit einer von rechts kommenden 21-jährigen Radfahrerin, die verbotswidrig auf dem Gehweg in Richtung Germaniastraße unterwegs war. Die junge Frau aus Kassel erlitt ebenfalls leichte Verletzungen.

