Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Raubüberfall auf Tankstelle in Kassel-Niederzwehren

Kassel (ots)

Am Freitag, 29.04.2022, gg. 03:46 Uhr, kam es im Kasseler Stadtteil Niederzwehren zu einem Raubüberfall auf eine Tankstelle in der Frankfurter Straße. Ein männlicher Täter betrat den Verkaufsraum der Tankstelle und forderte unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld. Zu diesem Zeitpunkt befand sich, neben der Angestellten, auch ein weiterer Gast in dem Verkaufsraum. Der Täter flüchtete anschließend mit der Beute in unbekannter Höhe zu Fuß in unbekannte Richtung. Personen kamen bei dem Überfall nicht zu Schaden. Intensive Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bisher nicht zur Ergreifung des Täters.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: Ca 180 cm groß, ca. 30 Jahre alt, trug eine dunkelblaue Jacke mit Kapuze und weißer Aufschrift auf der linken Brust, grün-graue Schirmmütze, über die Schirmmütze war die Kapuze gezogen, dunkle Hose, mittelblaue Schuhe mit weißer Sohle. Zudem führte der Täter einen dunklen Rucksack mit.

Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Kassel unter Tel. 0561/910-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

