Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrnberg-Gültstein: Ellenator überschlägt sich

Ludwigsburg (ots)

Drei leicht verletzte Personen und ein Sachschaden von etwa 6.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Montag gegen 18.30 Uhr auf der Kreisstraße 1039 zwischen Ammerbuch-Altingen und Herrenberg-Gültstein ereignete. Eine 16-Jährige, die mit einem Ellenator (einem dreirädrigen, leistungsbeschränkten Kraftfahrzeug) in Richtung Gültstein fuhr, kam vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge verlor sie die Kontrolle über den Wagen, der sich im weiteren Verlauf überschlug. Die 16-jährige Fahrerin, sowie ein 14 und ein 15 Jahre alter Mitfahrer erlitten leichte Verletzungen. Die drei wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Ein weiterer 15-jähriger Insasse blieb unverletzt. Die Freiwillige Feuerwehr Herrenberg befand sich mit drei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften vor Ort. Der Ellenator war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

