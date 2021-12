Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Sachbeschädigung durch Graffiti

Ludwigsburg (ots)

Gleich zwei Mal innerhalb kürzester Zeit beschmierten bislang unbekannte Täter mehrere Gebäude in Marbach am Neckar. Zwischen Dienstag (14.12.2021) 12:00 Uhr und Donnerstag (16.12.2021) 07:00 Uhr beschmierten die Täter die Außenwände der Grundschule, der Haffnerhalle, der Stadionhalle und der Karl-Nusser-Halle mit Schriftzügen und Bildern. Der entstandene Schaden wird auf rund 3.500 Euro geschätzt. Mutmaßlich dieselben Täter beschmierten darauffolgend zwischen Donnerstag (16.12.2021) 15:00 Uhr und Freitag (17.12.2021) 08:00 Uhr ein Garagentor in der Kernerstraße, hierbei entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Zeugen, die Hinweise zu den Sachbeschädigungen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144 900-0, in Verbindung zu setzen.

