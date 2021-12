Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Möglingen: Brand eines Papiercontainers - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Montag gegen 18.00 Uhr geriet im Häckerweg in Möglingen ein Papiercontainer in Brand. Vermutlich wurde das Feuer durch noch Unbekannte gelegt. Durch die Flammen wurde der Container stark beschädigt. Die Freiwillige Feuerwehr Möglingen rückte mit vier Einsatzfahrzeuge und 34 Einsatzkräften aus und löschte das Feuer. An dem Container entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Der Polizeiposten Asperg, Tel. 07141 1500-170, sucht Zeugen die Hinweise geben können.

