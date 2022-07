Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Fahrzeugablösung bei der Freiwilligen Feuerwehr Weddewarden

Bild-Infos

Download

Bremerhaven (ots)

Am Samstag, dem 25.06.2022 hat die Freiwillige Feuerwehr (FF) Weddewarden im Rahmen einer Feier das generalüberholte Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 20), welches schon zahlreiche Einsätze bei der Berufsfeuerwehr absolviert hat, übernommen. Gleichzeitig wurde das seit 27 Jahren im Dienst befindliche Tanklöschfahrzeug in den verdienten Ruhestand verabschiedet. Die zahlreichen Besucherinnen und Besucher der Veranstaltung konnten sich über die Ausstattung des HLF 20 informieren. Das HLF 20 verfügt über eine umfangreiche Brand- und Hilfeleistungsausstattung mit der die FF für zukünftige Einsätze sehr gut ausgestattet ist. Die Besucherinnen und Besucher nutzten auch die Möglichkeit, sich über die ehrenamtliche Arbeit in der Feuerwehr zu informieren. Der Wehrführer Michael Krawitowski und der stellvertretender Wehrführer Christian Kück betonten, wie wichtig eine moderne Ausstattung für die Feuerwehr ist. "Für uns als Freiwillige Feuerwehr war das ein ganz besonderer Tag. Wir bedanken uns beim Magistrat für die moderne Technik und besonders bei unseren Kameradinnen und Kameraden für die vielen Stunden der Planung und Organisation einer solchen Veranstaltung", so Michael Krawitowski.

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell