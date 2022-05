Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.05.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Niederstetten-Rinderfeld: Fahrzeug übersehen

Circa 8.000 Euro Sachschaden ist das Resultat eines Verkehrsunfalls auf der Landesstraße 1020 bei Niederstetten-Rinderfeld. Eine 56-Jährige war am Dienstagmorgen, gegen 8 Uhr, mit ihrem Skoda auf der Kreisstraße von Streichental in Richtung Rinderfeld unterwegs. An der Abzweigung zur Landesstraße übersah sie vermutlich den bevorrechtigten VW Caddy eines 29-Jährigen. Die beiden Fahrzeuge prallten im Einmündungsbereich zusammen. Verletzt wurde niemand. Beide Autos wurden so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten.

A81/Großrinderfeld: Auffahrunfall auf der Autobahn

Ein leicht Verletzter und Sachschaden in Höhe von circa 115.000 Euro sind das Ergebnis eines Auffahrunfalls am Dienstag auf der A81 bei Großrinderfeld. Ein 72-Jähriger war gegen 8.30 Uhr mit einem LKW auf der Autobahn in nördlicher Richtung unterwegs. Er scherte dann während der Fahrt zum Überholen eines vor ihm fahrenden LKW aus. Laut Zeugenaussagen befand sich der Laster des 72-Jähriger bereits auf Höhe des anderen Fahrzeugs, als ein von hinten heranfahrender Porsche auf den überholenden LKW auffuhr. Der 31 Jahre alte Fahrer des Porsche wurde bei dem Aufprall leicht verletzt. Dessen Beifahrer sowie der Fahrer des LKW blieben unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell