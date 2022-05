Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.05.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Buchen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein älteres Paar kam mit ihrem silbernen Auto am Dienstagmorgen in Walldürn in den Gegenverkehr und streifte dabei einen entgegenkommenden Citroen einer 40-Jährigen. Gegen 9 Uhr war das silberner Fahrzeug auf der Walldürner Straße in Richtung Handelshof unterwegs. Hier überfuhr das Auto den Mittelstreifen und kollidierte mit dem Citroen. Durch den Unfall wurde die 40-Jährige leicht verletzt. Am Citroen entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Anstatt anzuhalten und sich um den Unfall zu kümmern, oder die Polizei zu rufen, setzte das Paar in dem silbernen Auto seine Fahrt fort. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten, oder Hinweise auf den unbekannten Pkw oder seine Insassen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen, Telefonnummer 06281 9040, zu melden.

Neckargerach: Heizkörper gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Zwischen 16 Uhr am Montag und 10 Uhr am Dienstag haben Unbekannte insgesamt vier Heizkörper in Neckargerach entwendet. Die Röhrenheizkörper waren wegen Renovierungsarbeiten auf einem Grundstück in der Hauptstraße abgestellt. Zeugen, die gesehen haben, wie die Täter diese mitgenommen haben, oder Hinweise auf die Unbekannten geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Limbach, Telefon 06274 928050, zu melden.

Mudau: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Auf einem Schaden von 1.000 Euro bleibt eine 22-Jährige sitzen, sollte der Verursacher oder die Verursacherin eines Unfalls am Dienstagnachmittag, 03. Mai 2022, in Mudau nicht ermittelt werden. Die Frau hatte ihren Opel zwischen 14 Uhr und 18 Uhr auf einem Parkplatz einer Schule in der Franz-Birgler-Straße abgestellt. In diesem Zeitraum beschädigte eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, den Opel. Anstatt an der Unfallstelle zu Warten oder die Polizei zu rufen, fuhr der oder die Unbekannte davon, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten, oder Hinweise auf den Verursacher oder die Verursacherin geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen, Telefonnummer 06281 9040, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell