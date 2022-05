Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.05.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Kupferzell: Motorradfahrer leicht verletzt

Zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Motorrad kam es am Dienstagabend bei Kupferzell. Der 57-jährige Fahrer einer Suzuki war gegen 22.15 Uhr auf der Kreisstraße 2372 von Künzelsau in Richtung Kupferzell unterwegs. Ein Ford-Lenker befuhr die Kreisstraße 2373 und bog in die Einmündung ein, ohne dem von rechts kommenden Motorradfahrer die Vorfahrt zu gewähren. Trotz einer Gefahrenbremsung konnte der 57-Jährige nicht mehr rechtzeitig halten und es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Hierbei wurde der Suzuki-Lenker leicht verletzt und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden von rund 7.000 Euro.

Mulfingen: VW beschädigt und geflüchtet

Ein Unbekannter blieb am Dienstagnachmittag an einem in Mulfingen geparkten VW hängen und flüchtete. Das Fahrzeug stand zwischen 14 Uhr und 14.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße "Unterer Bach". Der Täter blieb vermutlich mit einem Fahrzeug an der rechten Seite im hinteren Bereich des Pkws hängen und verursachte Sachschaden in unbekannter Höhe. Das Polizeirevier Künzelsau sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder dem Verursacher geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

Künzelsau: Transporter rollt davon

Durch ein wegrollendes Fahrzeug entstand am Dienstag in Künzelsau hoher Sachschaden. Ein Transporter-Fahrer war gegen 14.15 Uhr auf der Schliffenstraße von der Waldenburger Straße kommend in Richtung Reinhold-Würth-Straße unterwegs. Dort hielt er an, stieg aus seinem Fahrzeug aus und überquerte die Straße, um mit einer anderen Person zu sprechen. Da er jedoch vergessen hatte die Handbremse anzuziehen, rollte der VW die abfällige Straße hinunter und kollidierte mit zwei geparkten Fahrzeugen. Es entstand Sachschaden von circa 12.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Öhringen: Unfall mit Fußgängerin

Eine Auto-Fahrerin übersah am Dienstagmorgen vermutlich eine Fußgängerin in Öhringen. Die 24-Jährige fuhr gegen 7.45 Uhr mit ihrem Pkw aus dem Parkhaus "Alte Turnhalle" heraus und wollte nach rechts in den Pfaffenmühlweg abbiegen. Hierbei stieß sie mit ihrem Fahrzeug mit einer 15-jährigen Fußgängerin zusammen, die sich auf dem Gehweg befand. Die Jugendliche wurde leicht verletzt und zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand kein Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell