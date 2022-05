Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.05.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Von Straße abgedrängt - Frau leicht verletzt

Eine 25-Jährige wurde bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen in Heilbronn leicht verletzt. Die Frau fuhr gegen 5 Uhr mit ihrem VW Golf auf der Stuttgarter Straße auf dem rechten Fahrstreifen. Ein Sattelzuglenker befuhr den linken Fahrstreifen und wechselte nach rechts, wobei er vermutlich den Golf übersah. Hierdurch wurde die 25-Jährige mit ihrem Pkw nach rechts abgedrängt und fuhr gegen einen neben der Fahrbahn stehenden Baum. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Am Sattelzug, dem Golf und am Baum entstand Sachschaden von insgesamt rund 15.000 Euro.

Heilbronn: Roller-Fahrerin geflüchtet

Eine 15-Jährige flüchtete am Montagabend in Heilbronn mir ihrem Roller vor der Polizei. Gemeinsam mit ihrer 14-jährigen Mitfahrerin war sie gegen 23.30 Uhr auf der Allee auf Höhe der Moltkestraße unterwegs, als die Beiden von einer Streife kontrolliert werden sollten. Nach Erkennen der Anhaltesignal fuhr die 15-Jährige weiter und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Hierbei vollzog sie mehrere gefährliche Fahrmanöver und trug, genau wie ihrer Mitfahrerin keinen Helm. Auf Höhe der Oststraße konnten die beiden wegen eine Fahrfehlers nicht mehr weiterfahren, wurden angehalten und vorläufig festgenommen. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die Fahrerin ohne Fahrerlaubnis unterwegs war. Sie muss nun mit einer Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Die beiden Jugendlichen werden außerdem wegen des verbotenen Kraftfahrzeugrennens angezeigt.

Güglingen: Mann zwischen Lkw eingeklemmt

Ein 37-Jähriger wurde am Dienstagmorgen verletzt, als er versuchte seinen wegrollenden Lkw zu stoppen. Der Mann parkte das Fahrzeug gegen 9.30 Uhr in der Emil-Weber-Straße und verließ dieses. Vermutlich weil der Lkw nicht richtig gegen Wegrollen gesichert war, setzte sich dieser in Bewegung. Dies erkannte der 37-Jährige und versuchte ins Führerhaus zu gelangen um einen Zusammenstoß mit einem gegenüber geparkten Lkw zu verhindern. Dies misslang jedoch, die beiden Laster kollidierten und der Mann wurde leicht zwischen beiden eingeklemmt. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden von rund 8.000 Euro.

Talheim: Einbruch in Imbiss

Unbekannte verschafften sich am Montagnachmittag Zugang zu einem Imbiss in Talheim. Die Täter entwendeten in dem Gebäude in der Heilbronner Straße zwischen 15 Uhr am Montag und 9 Uhr am Dienstag Bargeld und Lebensmittel. Außerdem versuchten die Einbrecher einen Zigarettenautomaten auf dem Gelände des Imbisses aufzubrechen, was jedoch misslang. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 4.000 Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, oder Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich telefonisch beim Polizeiposten Untergruppenach unter 07131 644630 zu melden.

