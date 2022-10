Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Gartenhütte - Versuchter Einbruch in Garage

Vogelsbergkreis (ots)

Einbruch in Gartenhütte

Schotten. Unbekannte hebelten in der Zeit zwischen dem 19. Mai und dem 2. Oktober die Türen einer Gartenhütte im Erlenweg in Betzenrod auf. Anschließend beschmierten die Täter mehrere dort befindliche Gegenstände mit Farbe und beschädigten diese. Die Einbrecher hinterließen Sachschaden von rund 800 Euro, bevor sie ohne Diebesgut in unbekannte Richtung flüchteten. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Garage

Schlitz. Eine Garage im Grotersbachweg im Ortsteil Hutzdorf wurde in der Zeit zwischen Samstagnachmittag (01.10.) und Montagnachmittag (03.10.) Ziel unbekannter Täter. Durch Aufhebeln einer Nebentür versuchten die Einbrecher sich unbefugten Zugang zu der Garage zu verschaffen. Die Tür hielt jedoch stand, sodass lediglich Sachschaden in noch unbekannter Höhe entstand. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

