Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Randalierer am Bahnhof

Neuenrade (ots)

Am Nachmittag des 26.08.2022, gegen 17:35 Uhr, randalierte ein 26-jähriger Neuenrader in der Bahnhofstraße. Er schlug gegen Gegenstände und Einrichtung im Bereich des Bahnhofs und pöbelte lautstark Passanten an. Auf Ansprache durch die hinzugerufene Polizei reagierte er aggressiv. Der Neuenrader sollte in Gewahrsam genommen werden, dagegen wehrte er sich jedoch heftig mit Schlägen und Tritten und verletzte einen eingesetzten Polizeibeamten leicht. Zur Verhinderung weitere Straftaten wurde der alkoholisierte Mann ins Polizeigewahrsam gebracht. Eine Strafanzeige wurde gefertigt. (becks)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell