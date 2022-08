Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Bezugsmeldung zu "Suche nach vermisster 64-jähriger Iserlohnerin" (27.08.2022, 14:37 Uhr - gelöscht) - 64-jährige durch Suchtrupp angetroffen

Iserlohn (ots)

Die 64-Jährige, die am Freitagabend nach einem Spaziergang am Hegenscheid nicht wieder nach Hause zurückgekehrt war, konnte am Sonntagmorgen im Rahmen der weiteren Suchmaßnahmen angetroffen werden. Polizei, Feuerwehr und privat organisierte Suchtrupps durchkämmten auch am heutigen Morgen wieder das großflächige Gebiet. Durch einen privaten Suchtrupp konnte die 64-jährige letztlich leicht unterkühlt im bewaldeten Bereich "Toter Mann" zwischen Iserlohn und Altena angetroffen und in der Folge an den Rettungsdienst übergeben werden.

Die Fahndung wird eingestellt. Die Polizei bedankt sich bei allen Suchenden und Hinweisgebern. (Schl)

