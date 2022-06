Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Schwerer Verkehrsunfall mit vier Verletzten auf Bundesstraße 9

Kerken (ots)

Am Donnerstag, 30.06.2022, ereignete sich gegen 14.30 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 9 in Kerken - Nieukerk. Ein 18-jähriger PKW-Fahrer aus Kerken befuhr mit seinem Mercedes die Bundesstraße 9 von Aldekerk kommend in Fahrtrichtung Geldern. Ungefähr in Höhe der Sevelener Straße überholte er einen LKW. Bei dem Überholvorgang kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden PKW Jaguar eines 62-Jährigen aus Linz am Rhein. Hierbei wurden der Mercedes-Fahrer sowie seine 19 bzw. 20 Jahre alten Beifahrer schwer, der Jaguar-Fahrer leicht verletzt. Der Mercedes-Fahrer wurde aufgrund seiner lebensgefährlichen Verletzungen mittels Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik verbracht. Die weiteren Verletzten wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser verbracht. Ein vor dem Jaguar fahrender PKW Seat konnte dem überholenden, entgegenkommenden Mercedes zuvor noch im letzten Augenblick ausweichen. Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Die Unfallstelle war für die Dauer von etwa vier Stunden gesperrt. Angehörige der Schwerverletzten werden durch den Opferschutz der Klever Polizei betreut.

