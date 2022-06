Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Einbruch in Lager einer Gärtnerei

Straelen-Holt (ots)

Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Mittwochabend (22. Juni 2022) und Donnerstagmorgen (30. Juni 2022) durch ein eingeschlagenes Fenster in den Lagerraum einer Gärtnerei am Ixweg eingedrungen. Sie entwendeten mehrere Elektrowerkzeuge der Marke "Makita". Zeugenhinweise in dem Zusammenhang nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (cs)

