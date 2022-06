Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Alleinunfall

Pedelecfahrerin verletzt sich schwer

Emmerich (ots)

Bei einem Alleinunfall verletzte sich am Mittwoch (29. Juni 2022) gegen 09:30 Uhr eine Pedelec-Fahrerin aus Emmerich. Die 78-Jährige befuhr nach ersten Erkenntnissen den Parkring in Richtung Industriestraße, als sie kurz hinter der Einmündung zur Straße "Wassertor" aus noch unklarer Ursache die Kontrolle über ihr Pedelec verlor und zu Fall kam. Die Frau, die keinen Helm trug, verletzte sich am Kopf und wurde mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell