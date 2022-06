Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Verkehrsunfall

39-jähriger Pedelecfahrer schwer verletzt

Kleve-Materborn (ots)

Am Mittwochmorgen (29. Juni 2022) gegen 07:45 Uhr wurde in Materborn ein Pedelecfahrer bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Eine 64-jährige Autofahrerin aus Kleve war mit ihrem auf der Tilsiter Straße in Richtung Materborner Allee unterwegs. Als sie an der Kreuzung nach links auf die Materborner Allee abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem von rechts kommenden 39-jährigen Gocher, der mit seinem Pedelec vorfahrtberechtigt auf dem Radweg unterwegs war und die Einmündung querte. Der 39-Jährige, der zum Unfallzeitpunkt einen Helm trug, stürzte und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Die Autofahrerin blieb unverletzt. (cs)

