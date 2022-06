Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Niederrheinischer Radwandertag

Verkehrsunfallprävention stellt Pedelec-Simulator vor

Bild-Infos

Download

Rees (ots)

Die Verkehrsunfallprävention der Polizei Kleve nimmt am kommenden Sonntag (03.07.2022) von 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr am Niederrheinischen Radwandertag auf dem Markt in Rees teil.

An dem Informationsstand stellen die Kollegen der Verkehrsunfallprävention einen Pedelec-Simulator vor, mit dem Interessierte einen besonders authentischen Eindruck der Teilnahme am Straßenverkehr mit Pedelec oder E-Bike erhalten.

Radfahrende, die beabsichtigen sich ein Pedelec oder E-Bike zuzulegen, erhalten von den Beamten der Verkehrsunfallprävention wertvolle Tipps, worauf man beim Kauf eines Pedelecs achten sollte.

Termine für unsere Pedelec und E-Bike Trainings finden Sie unter: https://kleve.polizei.nrw/artikel/pedelec-und-e-bike-training

Weitere Informationen erhalten Sie bei unserer Verkehrsunfallprävention unter 02821/504 1541 und 1547

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell