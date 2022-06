Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Versuchter Diebstahl

Rote Vespa beschädigt

Kleve-Rindern (ots)

Vermutlich bei dem Versuch, die rote Vespa zu entwenden, haben unbekannte Täter zwischen Sonntagabend und Dienstagnachmittag (28. Juni 2022) in Rindern ein Kleinkraftrad beschädigt. Die Vespa war vor einem Haus an der Serntstraße abgestellt. Als die Besitzerin zu dem Motorroller zurückkehrte, stellte sie den Schaden an der Vorderachse fest. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell