Goch (ots) - Zwischen Samstag (25.06.2022), 12:00 Uhr und Montag (27.06.2022), 11:00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter über eine Tür im rückwärtigen Bereich Zugang zum Schulgebäude an der Wiesenstraße. Im Innern der Schule durchsuchten die Täter mehrere Räume. Sie entwendeten einen Laptop und diverse iPads und flüchteten anschließend mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen in diesem Zusammenhang nimmt die ...

mehr