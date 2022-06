POL-KLE: Emmerich - Einbruch in Saunalandschaft

Geldern-Pont (ots) - In der Zeit von Samstag (25. Juni 2022) um 13:00 Uhr bis Montag (27. Juni 2022) um 07:00 Uhr brachen unbekannte Täter in drei Baucontainer einer Baustelle an der Walbecker Straße ein. Sie entwendeten neben mehreren Werkzeugmaschinen der Marke Makita auch Kupferkabel. Zeugenhinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an die Kripo ...

