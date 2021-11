Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bönningstedt - Einbruch in Postverteilungszentrum

Bad Segeberg (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (11.11.2021) ist es in der Bönningstedter Bahnhofstraße zum Einbruch in das Postverteilungszentrum gekommen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen drangen Unbekannte zwischen 18:00 und 06:15 Uhr gewaltsam in das Gebäude ein und öffneten diverse Pakete.

Derzeit ist noch unklar, was entwendet wurde.

Beamte des Polizeireviers Rellingen nahmen am Donnerstagmorgen eine Strafanzeige auf.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen unter 04101 2020.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell