Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung zu "Schallbach: Angriff mit Messer - Tatverdächtiger von Spezialkräften der Polizei festgenommen" - Unterbringungsbefehl erlassen - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Lörrach und des Polizeipräsidiums Freiburg

Gegen den 41-jährigen deutschen Tatverdächtigen ist Unterbringungsbefehl erlassen worden. Er kam in eine psychiatrische Fachklinik.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen. Personen, die am Donnerstag, 15.04.2021, den Vorfall oder Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst, Tel. 07761 934-500, zu melden.

Meldung vom 15.04.2021:

Am Donnerstag, 15.04.2021, gegen 11:30 Uhr, hat ein Mann in Schallbach drei Personen mit einem Messer angegriffen. Der 41-jährige Tatverdächtige soll unvermittelt zwei Männer und eine Frau, welche sich vor einem Haus unterhalten hatten, mit einem Messer attackiert haben. Ein der Männer erlitt dabei schwere Gesichtsverletzungen, die in einem Krankenhaus versorgt werden mussten. Die Frau wurde leicht verletzt, der Dritte überstand den Angriff körperlich unverletzt. Der Tatverdächtige verließ danach den Tatort und konnte von verständigten Polizeikräften im Dachgeschoss eines Hauses lokalisiert werden. Durch ein Spezialeinsatzkommando, das mit Hubschraubern zur Einsatzstelle kam, konnte der Tatverdächtige festgenommen werden. Seine psychische Verfassung und seine Alkoholisierung könnten möglicherweise bei der Tat eine Rolle gespielt haben. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Die Ermittlungen dauern an.

