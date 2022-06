Geldern-Kapellen (ots) - Am Mitttwoch (29. Juni 2022) gegen 14:30 Uhr hielt eine 48-jährige Frau aus Geldern mit ihrem VW Sharan auf der Straße Am Mühlenwasser verkehrsbedingt, um nach links in den Bönninger Weg abzubiegen. Zeitgleich befuhr ein 35-jähriger Mann aus Geldern die Straße am Mühlenwasser in Richtung Kapellen und übersah den wartenden Pkw. Der Citroen Berlingo des 35-Jährigen fuhr auf den Sharan auf. ...

