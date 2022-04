Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Iffezheim, L75 - Rollerfahrer verletzt

Iffezheim (ots)

Eine 55 Jahre alte Audi-Fahrerin war am Dienstagnachmittag gegen 13:45 Uhr auf der L75 in Richtung Hügelsheim unterwegs. Auf Höhe einer kleinen Brücke vor einer Einfahrt eines Vereinsheims bremste die Frau ihr Fahrzeug bis zum Stillstand ab. Ein dahinter fahrender 17-jährige Rollerfahrer konnte trotz eingeleiteter Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und fuhr auf das Heck des Wagens auf. In Folge kam der Zweiradlenker zu Fall und sein Roller zum Liegen. Der verletzte Heranwachsende wurde mit einem Rettungswagen in eine nahegelegene Klinik gebracht. Die Autofahrerin entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Durch eine Streife der Bundespolizei konnte die Unfallverursacherin am Flughafen festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Sie erwartet nun eine Strafanzeige wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort, unterlassener Hilfeleistung und fahrlässiger Körperverletzung.

/ph

