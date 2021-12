Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruchdiebstahl in Gaststätte in Delmenhorst +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 21. Dezember 2021, im Zeitraum von 21:30 bis 00:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Gaststätte in der Louisenstraße, Ecke Westerstraße, in Delmenhorst ein.

Die Täter hebelten die Eingangstür auf und verschafften sich somit Zutritt in die Räumlichkeiten. In der Gaststätte hebelten sie zwei Geldspielautomaten auf und entwendeten die jeweiligen Dispenser.

Über den Gesamtschaden können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei sucht im Rahmen der Ermittlungen nach Zeugen oder Personen, die Hinweise auf die Täter geben können. Hinweise werden von der Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/1559-0 entgegengenommen.

