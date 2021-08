Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 13-jährige Vermisste wieder aufgefunden

Groß Markow (ots)

Durch die Polizei wurde am heutigen Tage eine 13-Jährige aus dem Raum Teterow (Landkreis Rostock) als vermisst gemeldet. Die Vermisste konnte durch die Einsatzkräfte ermittelt und wohlbehalten zurückgebracht werden. Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung und bei den Medien für die Mithilfe bei der Suche. Es wird um Löschung aller in diesem Zusammenhang weiterverbreiteten Meldungen in anderen Medien - insbesondere des veröffentlichten Bildmaterials - gebeten. Thomas Hühn, Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock

