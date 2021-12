Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Eine Person bei Küchenbrand vermutlich leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 22. Dezember 2021, kam es gegen 18:30 Uhr zu einem Küchenbrand in einem Einfamilienhaus in der Gorch-Fock-Straße in Delmenhorst.

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet auf dem Herd befindliches Essen in Brand. Die Flammen griffen im weiteren Verlauf auf das Küchenmobiliar über. Die Berufsfeuerwehr Delmenhorst verhinderte ein weiteres Ausbreiten der Flammen und löschte den Brand.

Ein 38-jähriger Bewohner des Hauses entdeckte den Brand. Rettungskräfte brachten den Mann mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus.

In der Küche entstanden Beschädigungen und Verrußungen. Die Schadenshöhe ist derzeit unbekannt. Das Haus ist zunächst nicht bewohnbar.

