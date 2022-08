POL-MK: Junge geschlagen/ Einbruch in Wohnhaus

Iserlohn (ots) - Die 64-Jährige, die am Freitagabend nach einem Spaziergang am Hegenscheid nicht wieder nach Hause zurückgekehrt war, konnte am Sonntagmorgen im Rahmen der weiteren Suchmaßnahmen angetroffen werden. Polizei, Feuerwehr und privat organisierte Suchtrupps durchkämmten auch am heutigen Morgen wieder ...

