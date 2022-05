Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Motorradfahrende im Fokus der Initiative "Sichere Landstraße"!"

Varel (ots)

Motorradfahrende haben ein deutlich erhöhtes Unfall- und Verletzungsrisiko. Ihr Risiko ist bis zu viermal höher als bei Pkw-Fahrenden.

Bundesweit ereignen sich jährlich rund 28.000 Motorradunfälle mit Personenschaden. Alleinunfälle von Motorradfahrenden gewinnen an Bedeutung; ihr Anteil liegt bei ca. 30% im Unfallgeschehen.

Bei Alleinunfällen gibt es häufig einen charakteristischen Unfallhergang, wie z.B. das Abkommen von der Fahrbahn nach rechts oder links. Zudem ist nicht angepasste Geschwindigkeit bei Alleinunfällen die häufigste Unfallursache; bei Unfällen mit mehreren Beteiligten die zweithäufigste Unfallursache. Bei 18-34-jährigen Motorradfahrenden ist die nicht angepasste Geschwindigkeit in über 60% der Fälle die Unfallursache. Das Unfalllagebild in Niedersachsen zeigt auf, dass trotz Corona-Pandemie in der Risikogruppe "Motorradfahrende" eine Zunahme von Unfällen mit tödlichem Ausgang registriert wurden.

Eugen Schnettler, Präventionsbeauftragter der Polizei Varel, erklärt, dass die Initiative "Sichere Landstraße" auch die Problematik "Motorradlärm" aufgreife. Vielerorts im Land sei Motorradlärm ein Thema und löse Unmut bei Anwohnern aus.

Im Rahmen einer bestehenden Sicherheitspartnerschaft wurde nun in Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt der Stadt Varel, vertreten durch Herrn Holger Boomhuis, damit begonnen, in Dangast, am Vareler Hafen und im Innenstadtbereich auf beliebten Motorradstrecken mit Plakatierungen zu beginnen. Die Plakate tragen den Schriftzug

"Pssst! Leise! Rücksicht kommt an! Danke."

"Mit der Plakatierung möchten wir an die Motorradfahrenden appellieren, Rücksicht zu nehmen", so Eugen Schnettler.

Verkehrslärm beeinträchtigt nachweislich die Gesundheit. Die WHO spricht ab einem Lärmpegel von 55 dB(A) von einem Gesundheitsrisiko. Motorradgeräusche können in ungünstigen Fällen oberhalb von 90 Dezibel liegen; abhängig u.a. von Fahrzeugtyp, Baujahr und gefahrener Geschwindigkeit. Das individuelle Fahrverhalten des Motorradfahrenden kann maßgeblich die Lärmentwicklung beeinflussen. Eugen Schnettler ist sicher: "Die Sperrung beliebter Motorradstrecken würde lediglich dazu führen, dass auf andere Strecken ausgewichen wird. Wir erhoffen uns durch die Initiative, die gegenseitige Rücksichtnahme und den Blick auf eine bewusstere Fahrweise zu erhöhen und Motorradfahrende zu sensibilisieren. Unabhängig davon werden weiterhin gezielte Kontrollen durchgeführt und Verstöße geahndet."

