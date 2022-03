POL-PPRP: Autoscheibe eingeschlagen

Ludwigshafen (ots) - In der Nacht zum 29.03.2022 brachen unbekannte Täter in die Geschäftsräume eines Reifenhandels in der Saarburger Straße ein. Sie stahlen Geld aus einer Kasse und aus einer Trinkgeldkasse. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de . Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz ...

mehr