Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Lagerhalle

Wegberg-Gripekoven (ots)

An der Straße In Gripekoven drangen unbekannte Täter in der Nacht zu Dienstag (5. April) in eine Lagerhalle ein. Aus mehreren dort abgestellten land- und forstwirtschaftlichen Fahrzeugen bauten sie die Lenksysteme aus. Außerdem entwendeten die Täter einen Werkzeugkasten.

