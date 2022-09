Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Trunkenheitsfahrt in Greifswald

Greifswald (ots)

Am 13.09.2022, um 15:24 Uhr, meldete ein Hinweisgeber bei der Einsatzleitstelle der Polizei in Neubrandenburg einen augenscheinlich betrunkenen Fahrzeugführer in Greifswald. Im Ernst-Thälmann-Ring, Ecke "An der Christuskirche", konnte ein grauer Ford durch einen eingesetzten Funkstreifenwagen fahrend angetroffen werden. Im Puschkinring wurde der Pkw angehalten und der Fahrzeugführer einer Kontrolle unterzogen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,55 Promille. Der 57-jährige deutsche Fahrzeugführer wurde daraufhin für eine Blutprobenentnahme zum Universitätsklinikum Greifswald verbracht. Sein Führerschein wurde sichergestellt und eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet. Thomas Krüger, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Polizeiführer vom Dienst

