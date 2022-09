POL-NB: Führen eines Leichtkraftrades ohne erforderliche Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Rollwitz (LK VG) (ots) - Am 10.09.2022, gegen 18:05 Uhr, kam auf der BAB 20, in Fahrtrichtung Lübeck, zu einem Verkehrunfall mit einem beteiligten PKW. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr ein 55-jähirger Mann mit seinem PKW Ford die BAB 20 in Richtung Lübeck und kam auf regennasser Fahrbahn wegen nicht ...

mehr