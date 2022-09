Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der BAB 20, nahe der Landesgrenze zu Brandenburg

Rollwitz (LK VG) (ots)

Am 10.09.2022, gegen 18:05 Uhr, kam auf der BAB 20, in Fahrtrichtung Lübeck, zu einem Verkehrunfall mit einem beteiligten PKW. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr ein 55-jähirger Mann mit seinem PKW Ford die BAB 20 in Richtung Lübeck und kam auf regennasser Fahrbahn wegen nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. In der weiteren Folge durchfuhr er die angrenzende Bankette, riss einen Wildschutzzaun nieder und überschlug sich auf der dahinter angelegten Ackerfläche. Anschließend kam das Fahrzeug auf allen vier Rädern zum Stehen. Sowohl der 55-jährige Fahrer als auch sein 32-jähriger Beifahrer verletzten sich dabei leicht und mussten mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus nach Pasewalk verbracht werden. Der PKW Ford war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Sachschaden wird auf ca. 12.000 Euro geschätzt. im Auftrag Marco Sellke Polizeihauptkommissar Dezernat 1 / Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg Stargarder Straße 6 17033 Neubrandenburg Tel.: 0395/5582 2131

