Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand einer ehemaligen Kfz-Halle in Ueckermünde

Ueckermünde (LK VG) (ots)

Am 10.09.2020 um 23:17 Uhr wurde der Polizei über die Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Greifswald bekannt, dass es in der Ziegeleistraße in Ueckermünde OT Berndsdorf zu einem Gebäudebrand gekommen ist. Bei Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten des Polizeirevieres Ueckermünde brannte das Gebäude in voller Ausdehnung. Die ebenfalls alarmierten und zum Einsatz gebrachten umliegenden Feuerwehren waren bereits vor Ort und hatten mit der Brandbekämpfung begonnen. Nach ersten Erkenntnissen kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand einer ehemaligen Kfz-Halle, in der eine unbestimmt Anzahl an Altreifen und Müll lagerten wurden. Personen wurden nicht verletzt. Der Kriminaldauerdienst Anklam hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen und der Einsatz eines Brandursachenermittlers wird geprüft. Schadenhöhe können zur Zeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Löscharbeiten dauern derzeit noch an. im Auftrag Marco Sellke Polizeihauptkommissar Dezernat 1 / Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg Stargarder Straße 6 17033 Neubrandenburg Tel.: 0395/5582 2131

