Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Lauterbach

Rügen

Lauterbach (LK VR) (ots)

Am 10.09.2022, gegen 17:45 Uhr, wurde der Polizei über die Rettungsleitsstelle des Landkreises Vorpommern-Rügen bekannt, dass es in einer Ergeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Hafenstraße von Lauterbach zu einem Brand gekommen ist. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte des Polizeihauptrevieres Bergen war die Feuerwehr bereits vor Ort und hatte mit der Brandbekämpfung begonnen. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Zum Zeitpunkt des Brandes waren keine weiteren Personen im Haus aufhältig. Nach ersten Erkenntnissen bemerkte ein Bewohner beim Betreten des Mehrfamilienhauses das Feuer in der Erdgeschosswohnung und versuchte es gemeinsam mit einer weiteren Person zu löschen. Nachdem dies nicht gelang, wurde die Feuerwehr verständigt. Ursächlich für den Brand könnte ein defekter Wäschetrockner gewesen sein. Die Wohnung dient derzeit als Aufenthaltsraum für Mitarbeiter eines benachbartes Restaurants. Die Wohnung ist durch die Brandauswirkung nicht mehr nutzbar. Weitere Wohneinheiten wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen. Der Kriminaldauerdienst aus Stralsund hat vor Ort die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen. Dabei werden sie auf Weisung der Staatsanwaltsschaft von einem Brandursachenermittler unterstützt. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 50.000 Euro geschätzt. im Auftrag Marco Sellke Polizeihauptkommissar Dezernat 1 / Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg Stargarder Straße 6 17033 Neubrandenburg Tel.: 0395/5582 2131

