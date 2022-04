Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis: Frontalzusammenstoß auf der K4133 - eine schwerverletzte und eine leichtverletzte Person

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagmittag gegen 12:55 Uhr befuhr eine 50-jährige mit ihrem Audi die K4133 in Fahrtrichtung Viernheim, wobei sie aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet. Hier kam es zum Frontalzusammenstoß mit einer 62-jährigen PKW-Fahrerin, welche mit ihrem BMW in der Gegenrichtung unterwegs war. Die BMW-Lenkerin wurde hierbei schwer verletzt und musste stationär aufgenommen werden. Die Unfallverursacherin kam mit leichten Verletzungen ebenfalls in ein Krankenhaus zur Untersuchung. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Kreisstraße war bis 15:30 Uhr in beide Richtungen gesperrt. Durch die Freiwillige Feuerwehr Weinheim wurden die Maßnahmen der Polizei mit 12 Wehrleuten und zwei Fahrzeugen unterstützt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell